04:00 02.08.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Светлану Лободу не узнала двухмесячная дочь

Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода, которая активно гастролирует по России, призналась накануне о том, что двухмесячная дочь ее не узнала и начала очень сильно плакать.

Светлану Лободу не узнала двухмесячная дочь

Об этом пишет СтарХит.

Отметим, что причина такого поведения дочери произошло после того, как лобода отсутствовала дома на протяжении двух недель. Поэтому, не удивительно, что двухмесячный ребенок принялся плакать, ведь не узнав свою родную маму. В свою очередь артистка призналась, что была в ужасе после такого инцидента.

"Я была в ужасе. Мне понадобилось 15 минут времени, чтобы дать ей понять, что "это я, твоя мамочка, просто у меня много работы", - подчеркнула знаменитость.

Напоследок певица согласилась с тем, что дети артистов часто страдают из-за нехватки родительского внимания.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", в сети Интернет многие люди обратили внимание на схожесть модели-трансгендера Анны Дорониной с украинской певицей Светланой Лободой. До смены пола Доронину звали Андрей.


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