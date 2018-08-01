Ким Кардашьян поделилась мыслями о президенте США

Соотвествующие заявление звезда сделала в эфире ток-шоу "Джимми Киммел в прямом эфире".

По словам Кардашьян, в момент визита в Овальный кабинет свершилось благоговение. В тот момент ее поразило все происходящее, после чего посыпался шквал нецензурных слов.

Вместе с тем звезде очень приятно, что Трамп стал главой страны в момент, когда "все его недооценивали". Американская знаменитость считает это сильной стороной лидера страны.

"Я не могу сказать ничего плохого о президенте. Он сделал что-то потрясающее", - заявила она.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известный рэпер и муж Ким Кардашьян Канье Уэст признался, что хотел покончить с собой. Об этом сообщает Starhit. По словам артиста, его посещали мысли о том, чтобы свести счеты с жизнью.