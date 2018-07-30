19:50 30.07.2018 | Культура | Новости
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Муж Ким Кардашьян задумывался о самоубийстве

Известный рэпер и муж Ким Кардашьян Канье Уэст признался, что хотел покончить с собой.

Муж Ким Кардашьян задумывался о самоубийстве

Об этом сообщает Starhit.

По словам артиста, его посещали мысли о том, чтобы свести счеты с жизнью. Оказалось, что несмотря на богатую жизнь, в которой живет музыкант, ему приходится не легко, как могут подумать фанаты.

41-летний рэпер не в первый раз шокирует фанатов странными выходками в соцсети. Недавно он заявил, что у него психическое расстройство. А на обложке его нового альбома появилась надпись: "Я ненавижу биполярное расстройство, это потрясающе".

В недавнем посте Канье Уэст признался, что помышлял о самоубийстве, но ему удалось победить пагубные мысли.

Как сообщал "УРА-Информ", в российской столице ушел из жизни популярный блогер и талантлив журналист Никита Шалагинов. На момент смерти молодому парню было 22 года.


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