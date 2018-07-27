17:57 27.07.2018 | Общество | Новости
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В Барселоне проведут фестиваль украинской культуры

В сентябре в Барселоне состоится IV международный фестиваль украинской культуры Ucrania Fest.

В Барселоне проведут фестиваль украинской культуры

Об этом сообщается на Facebook-странице мероприятия.

В этом году Ucrania Fest пройдет 16 сентября с 12:00 до 20:00 на площади Virrei Amat.

В программе фестиваля - шествие в национальных костюмах, ярмарка украинских изделий, мастер-классы и презентации, спортивные соревнования, музыкальный концерт, показ моделей дизайнерской одежды, разнообразные конкурсы, украинские вкусности, развлечения для детей и многое другое.

Целью фестиваля является популяризация украинского народного, современного и фольклорного творчества, обмен опытом творческой деятельности композиторов, поэтов, хореографов, музыкальных руководителей, продюсеров, фотографов, дизайнеров национальной одежды, народных художников, кулинаров и поваров украинской национальной кухни.

Как сообщал "УРА-Информ", в Херсонской области проходит фестиваль, в рамках которого определяют самые тяжелые арбуз, дыню и тыкву.


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