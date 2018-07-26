Певица Деми Ловато переборщила с наркотиками

Как сообщает издание TMZ, причиной этому стала передозация опиоидами. В натоящее время состояние артистки стабильное.

По прибытию бригада скорой помощи ввела певице препарат, который используют при передозировке героином и другими опиодами, что привело Ловато в чувства.

"Деми в сознании, ее состояние стабильно, рядом с ней находятся ее близкие. Часть появившейся ранее информации не соответствует действительности", - отметили представители певицы.

Артистка отказалась рассказывать парамедикам, какой именно наркотик приняла. Также известно, что запрещенные препараты в апартаментах певицы обнаружены не были.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины прикрыли деятельность нарколаборатории в Херсоне. Общая сумма изьятого составляет около 100 тысяч гривен.