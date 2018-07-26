03:00 26.07.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Певица Деми Ловато переборщила с наркотиками

В Лос-Анджелесе в больницу была госпитализирована известная певица Деми Ловато.

Певица Деми Ловато переборщила с наркотиками

Как сообщает издание TMZ, причиной этому стала передозация опиоидами. В натоящее время состояние артистки стабильное.

По прибытию бригада скорой помощи ввела певице препарат, который используют при передозировке героином и другими опиодами, что привело Ловато в чувства.

"Деми в сознании, ее состояние стабильно, рядом с ней находятся ее близкие. Часть появившейся ранее информации не соответствует действительности", - отметили представители певицы.

Артистка отказалась рассказывать парамедикам, какой именно наркотик приняла. Также известно, что запрещенные препараты в апартаментах певицы обнаружены не были.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины прикрыли деятельность нарколаборатории в Херсоне. Общая сумма изьятого составляет около 100 тысяч гривен.


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