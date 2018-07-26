23:27 26.07.2018 | Культура | Новости
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На Шри-Ланке полиция обнаружила украденный бриллиант стоимостью 20 миллионов долларов

Полиция Дубая в четверг, 26 июля, нашла редкий голубой алмаз, украденный из хранилища одной из компаний.

На Шри-Ланке полиция обнаружила украденный бриллиант стоимостью 20 миллионов долларов

Он был обнаружен в коробке с обувью. Как сообщает Associated Press, оценочная стоимость драгоценного камня составляет 20 миллионов долларов.

Охранник спрятал бриллиант из хранилища 25 мая и передал его родственнику, который вывез контрабандой его из страны, - говорится в сообщении.

При этом правоохранители нашли грабителя, проведя более 100 допросов и просмотрев тысячи часов съемок камер наблюдения.

Подозреваемый был задержан в пределах ОАЭ. Вместе с тем подробности задержания не указываются, также пока не сообщается, как полиция эмиратов смогла найти алмаз на Шри-Ланке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на торгах аукционного дома Christie's в швейцарской Женеве 14 ноября 2017 года были проданы два уникальных бриллианта. Общая сумма проданных камней составила 48,2 миллионов долларов. Как сообщают местные СМИ, украшение с безупречно чистым бриллиантом весом в 163 карата ушло с молотка за 33,5 миллионов швейцарских франков или 33,7 миллионов долларов.


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