На Шри-Ланке полиция обнаружила украденный бриллиант стоимостью 20 миллионов долларов

Он был обнаружен в коробке с обувью. Как сообщает Associated Press, оценочная стоимость драгоценного камня составляет 20 миллионов долларов.

Охранник спрятал бриллиант из хранилища 25 мая и передал его родственнику, который вывез контрабандой его из страны, - говорится в сообщении.

При этом правоохранители нашли грабителя, проведя более 100 допросов и просмотрев тысячи часов съемок камер наблюдения.

Подозреваемый был задержан в пределах ОАЭ. Вместе с тем подробности задержания не указываются, также пока не сообщается, как полиция эмиратов смогла найти алмаз на Шри-Ланке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на торгах аукционного дома Christie's в швейцарской Женеве 14 ноября 2017 года были проданы два уникальных бриллианта. Общая сумма проданных камней составила 48,2 миллионов долларов. Как сообщают местные СМИ, украшение с безупречно чистым бриллиантом весом в 163 карата ушло с молотка за 33,5 миллионов швейцарских франков или 33,7 миллионов долларов.