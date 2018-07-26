Джей Ло показала, как отпраздновала свое 49-летие - ФОТО

Соответствующие фото с празднования Джей Ло опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимках видно, что звезда вместе с бойфрендом Алексом Родригесом своими и его детьми отправились на пляж.

Судя по фото, Джей Ло сама веселилась, как ребенок. Певица с удовольствием поделилась со своими поклонниками снимками без макияжа.

Необычные для популярной звезды праздничные фото, поклонники оценили миллионами просмотров.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", всемирноизвестная певица Джей Ло в свои 48 лет выглядеть на 30, секретами своей молодости звезда подлилась в соцсети. Голливудская знаменитость в очередной раз продемонстрировала свое подтянутое и стройное тело, сделав фото во время тренировки.