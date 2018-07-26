Джей Ло показала, как отпраздновала свое 49-летие - ФОТО

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес накануне отпраздновала свое 49-летие. Звезда обошлась без роскошных вечеринок, дорогих нарядов и ресторанов, все было очень по-семейному.
Соответствующие фото с празднования Джей Ло опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимках видно, что звезда вместе с бойфрендом Алексом Родригесом своими и его детьми отправились на пляж.
Судя по фото, Джей Ло сама веселилась, как ребенок. Певица с удовольствием поделилась со своими поклонниками снимками без макияжа.
Необычные для популярной звезды праздничные фото, поклонники оценили миллионами просмотров.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", всемирноизвестная певица Джей Ло в свои 48 лет выглядеть на 30, секретами своей молодости звезда подлилась в соцсети. Голливудская знаменитость в очередной раз продемонстрировала свое подтянутое и стройное тело, сделав фото во время тренировки.