Питчинг Госкино состоится в августе-сентябре, - Нищук

Как сообщил министр культуры Евгений Нищук, в конце августа - сентябре запускается новый пичтинг при Госкино.

Конкуренции между Госкино и Министерством культуры не существует, потому что министерство курирует Госкино, а никто не может этого понять.

Также чиновник анонсировал еще один питчинг для проектов, которые не прошли во второй этап. Правда, не уточнил, речь идет о проектах, которые подаются в Госкино, Минкульта или всех вместе.

Как сообщал ране "УРА-Информ", в Украине запретили показ 22 российских фильмов и разрешили прокат 6 российских кинолент в кинотеатрах в 2017 году. Как отметили в ведомстве, общее количество фильмов производства Российской Федерации, которые прошли Экспертную комиссию по вопросам распространения и демонстрирования Госкино, составляет 48 названий, из них запрещено 22 фильма.