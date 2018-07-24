Вещи Робина Уильямса пустят с молотка на аукционе - ФОТО

В коллекцию вошли шесть предметов, собранных семьей на протяжении всей жизни. Поклонники актера смогут приобрести как личные вещи, так и предметы со съемок в ильмах.

Ранее сообщалось, что завещание Робина Уильямса запрещает ремейки "Алладина".

Среди вещей актера у Sotheby's оказались наручные часы, мантия Гриффиндора из фильма о Гарри Поттере, издание пьесы Сэмюэля Беккета В ожидании Годо. Продадут даже табличку о присуждении Уильямсу звезды на Аллее славы в Голливуде.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", личную коллекцию американского астронавта Нила Армстронга выставят на продажу на аукционе в Далласе. Личные вещи первого человека на Луне будут выставлены для "постоянных членов клуба Heritage Auctions в ноябре 2019 года.