04:00 24.07.2018 | Культура | Новости
100199618:nastya

Вещи Робина Уильямса пустят с молотка на аукционе - ФОТО

В Нью-Йорке в октябре текущего года пройдут торги на аукционе с названием Создавая сцену: Коллекция Марши и Робина Уильямсов.

Вещи Робина Уильямса пустят с молотка на аукционе - ФОТО

В коллекцию вошли шесть предметов, собранных семьей на протяжении всей жизни. Поклонники актера смогут приобрести как личные вещи, так и предметы со съемок в ильмах.

Ранее сообщалось, что завещание Робина Уильямса запрещает ремейки "Алладина".

Среди вещей актера у Sotheby's оказались наручные часы, мантия Гриффиндора из фильма о Гарри Поттере, издание пьесы Сэмюэля Беккета В ожидании Годо. Продадут даже табличку о присуждении Уильямсу звезды на Аллее славы в Голливуде.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", личную коллекцию американского астронавта Нила Армстронга выставят на продажу на аукционе в Далласе. Личные вещи первого человека на Луне будут выставлены для "постоянных членов клуба Heritage Auctions в ноябре 2019 года.


Поделиться
Читайте также:
 
Ольга Куриленко решила кардинально поменяться - ФОТО Украинский консул планирует встретиться с Сущенко Гражданская супруга подарила радикалу Рыбалке песню на День рождения: "Серьожа! Серьожа!" Одесская область завершила сбор пшеницы
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив