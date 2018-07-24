03:00 24.07.2018 | Культура | Новости
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Ольга Куриленко решила кардинально поменяться - ФОТО

Известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко решила проексперементировать со своей внешностью, чем удивила своих поклонников.

Ольга Куриленко решила кардинально поменяться - ФОТО

Куриленко перекрасила волосы и стала платиновой блондинкой. Об этом актриса сообщила на своей странице в Instagram.

Куриленко давно не изменяла цвет волос. Одно время актриса даже утверждала, что никогда не окрасится. Смена цвета связана с игрой в фильме Человек, который убил Дон Кихота, где актриса играет главную роль.

Также известная звезда кино поделилась снимком со своей юности. На фото Куриленко примерно четырнадцать лет и тогда девушка также имела достаточно светлый оттенок волос.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Instagram певицы Рианны появилось несколько фото, на которых она блондинка. Одно из них напоминает, когда певица в последний раз была светловолосой.  На фото певица с короткой стрижкой до плеч и светлым цветом волос украшает обложку журнала.


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