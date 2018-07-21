Регина Тодоренко находится в интересном положении от российского певца - ФОТО

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренка была замечена на вечеринке Glamour в Москве с российским артистом Владом Топаловым.
Как пишет издание TabloID, девушка была облачена в свободного кроя платье, чтобы максимально скрыть свой округлившийся живот.
Однако, несмотря на все старания 28-летней Тодоренко, в СМИ начали обсуждать ее беременность.
Российское издание Super.ru опубликовало видео, на котором пара снята вместе во время публичного выхода.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярная украинская исполнительница, бывшая солистка группы "Real O" Светлана Тарабарова рассекретила пол малыша. Отметим, что в сентябре известная пара Светлана Тарабарова и Алексей Бондарь впервые станут родителями. Так, на днях она и ее муж, продюсер Алексей Бондарь признались, что через несколько месяцев на свет появится мальчик.