01:00 21.07.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Регина Тодоренко находится в интересном положении от российского певца - ФОТО

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренка была замечена на вечеринке Glamour в Москве с российским артистом Владом Топаловым.

Регина Тодоренко находится в интересном положении от российского певца - ФОТО

Как пишет издание TabloID, девушка была облачена в свободного кроя платье, чтобы максимально скрыть свой округлившийся живот.

Однако, несмотря на все старания 28-летней Тодоренко, в СМИ начали обсуждать ее беременность.

Российское издание Super.ru опубликовало видео, на котором пара снята вместе во время публичного выхода.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярная украинская исполнительница, бывшая солистка группы "Real O" Светлана Тарабарова  рассекретила пол малыша. Отметим, что в сентябре известная пара Светлана Тарабарова и Алексей Бондарь впервые станут родителями. Так, на днях она и ее муж, продюсер Алексей Бондарь признались, что через несколько месяцев на свет появится мальчик.


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