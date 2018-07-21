Регина Тодоренко находится в интересном положении от российского певца - ФОТО

В понедельник, 25 ноября Мила Кунис и Эштон Кутчер вместе с другом ужинали в Лос-Анджелесском ресторане Gardel. У выхода их терпеливо поджидали фотографы, но Кутчер вышел первым и закрыл Милу от камер папарацци. Более того, он устроил перепалку с папарацци, требуя "убраться" и "проваливать" подальше от Кунис. Во вторник, 26 ноября Милу Кунис сфотографировали с мамой Эштона Кутчера - Дианой Финнеган Кутчер во время похода по магазинам. На девушке, опять же, были свободные джинсы, свитер и угги. Официально о помолвке еще не было объявлено, но Кунис уже видели на одном из мероприятий с золотым колечком на безымянном пальце. Кроме того, меньше месяца назад Кутчер подписал все необходимые бракоразводные документы с Деми Мур.