Настя Каменских вновь стала центром обсуждений в интернете - ФОТО

При этом дополнить образ певица решила шортами с высокой посадкой и формой, больше напоминающей трусы. Одежду также украшали массивные рюши.

Поклонников Каменских такой наряд неприятно удивил. В комментариях пользователи предположили, что певица забыла надеть юбку или стать порно звездой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", певица крымско-татарского происхождения Джамала показала пикантное видео. На нем собраны кадры из разных выступлений и рабочих моментов артистки. Сама Джамала подписала видео словами: "Ваше видение моей сексуальности. Черт ... Я горячая". В одном видео собраны различные фото и отрывки видео с более чем десятью образами певицы.