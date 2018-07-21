03:00 21.07.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Настя Каменских вновь стала центром обсуждений в интернете - ФОТО

Настя Каменских, продолжающая сольную карьеру под псевдонимом NK, неприятно удивила пользователей Сети. На открытии фестиваля в Юрмале, Каменских появилась в черных капроновых колготах и прозрачной блузке. Соответствующие фото и видео появились в Instagram.

Настя Каменских вновь стала центром обсуждений в интернете - ФОТО

При этом дополнить образ певица решила шортами с высокой посадкой и формой, больше напоминающей трусы. Одежду также украшали массивные рюши.

Поклонников Каменских такой наряд неприятно удивил. В комментариях пользователи предположили, что певица забыла надеть юбку или стать порно звездой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", певица крымско-татарского происхождения Джамала показала пикантное видео. На нем собраны кадры из разных выступлений и рабочих моментов артистки. Сама Джамала подписала видео словами: "Ваше видение моей сексуальности. Черт ... Я горячая". В одном видео собраны различные фото и отрывки видео с более чем десятью образами певицы. 


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