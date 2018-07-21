04:00 21.07.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Австрийская журналистка написала уже вторую книгу о войне в Украине

Вместе с австрийским фотографом Флорианом Райнером журналистка проехала вдоль 450-километровой линии разграничения. Результатом путешествия стала книга-фотоальбом, издание которой поддержал немецкий Фонд Роберта Боша. Об этом передает DW.

Австрийская журналистка написала уже вторую книгу о войне в Украине

Ютта Зоммербауер рассказала, что с первых дней противостояния на востоке Украины работала в качестве репортера: сообщала новости, писала аналитические статьи и репортажи. Однако при быстротечностью событий ей всегда не хватало времени для более глубокого погружения в человеческие истории. 

Первая книга Ютты Зоммербауер о событиях в Украине называлась "Украина в войне" и вышла в начале 2016 года. В ней автор рассказала о буднях мирных жителей охваченного войной региона. "Серая зона" вышла в апреле этого года и стала своего рода продолжением первой, однако, по словам журналистки, в ней она выбрала другой подход к повествованию.

По мнению Ютты Зоммербауер, человеческие судьбы, которые удалось зафиксировать на фото и описать в коротких рассказах, приближают понимание российско-украинского конфликта к западному читателю через призму повседневности войны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", накануне "Укрзализныця" запустила проект по продаже книг в скоростных поездах. Так. За шесть месяцев акции пассажиры приобрели более 1 тыс. 300 книг. Отмечается, что пока литературу можно приобрести в "Интерсити" и "Интерсити+". 


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