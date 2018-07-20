В Харькове открыли памятник Людмиле Гурченко - ФОТО

Он расположен в сквере по улице Тринклера. Как сообщает местное издание Городской дозор, памятник выполнен в виде композиции, в которую вошли 15 персонажей из фильмов с ее участием. Над ними возвышается скульптура актрисы.

В мероприятии приняли участие харьковский городской голова Геннадий Кернес, руководители и сотрудники Харьковского горсовета, поклонники творчества Гурченко, ее друзья, а также последний муж Сергей Сенин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в среду, 18 июля, торжественно открыли сквер имени Муслима Магомаева. Открытие состоялось по инициативе посольства Азербайджанской Республики в Украине.