В Египте открыли странный черный саркофаг - ВИДЕО

В высоту объект достигал 185 сантиметров, ширина - 165, в длину - 265 сантиметров. Весил гранитный ящик 30 тонн.

Он находился в гробнице на глубине пяти метров. Археологи отнесли его к периоду династии Птолемея (IV - I века до нашей эры). С помощью египетских военных они подняли саркофаг на поверхность и открыли.

Генеральный секретарь ведомства Мустафа Вазири сообщил, что при вскрытии саркофага никто не пострадал от древнего проклятия. Он добавил, что сам по себе саркофаг выглядит необычным и на сегодняшний день является самым большим из всех выявленных в Александрии.

До открытия археологи подозревали, что внутри могут лежать останки Александра Македонского, но исследователи нашли там три скелета. На черепе одного из них видны следы от ударов, нанесенных острым предметом. Поэтому ученые предположили, что при жизни захоронения служили военным. Вода, которая проникла в саркофаг ускорила разложение тел, но ученые все равно подробнее изучат останки, чтобы узнать возраст мертвецов и причину их смерти.