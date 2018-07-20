Ушла из жизни первая супруга Высоцкого

Об этом отмечается на официальной странице театра в ВКонтакте.

"Нет слов, чтобы описать наше горе. Этим утром ушла из жизни народная артистка России Иза Высоцкая", - отмечено в заявлении.

Стоит отметить, что в Нижнетагильском драматическом театре на должности ведущей актрисы Иза Высоцкая работала с 1970-го года. Сотрудники театра отметили, что она выходила на сцену до последнего, несмотря на тяжелую болезнь.

Ее брак с Владимиром Высоцким продлился пять лет - с 1960 по 1965 годы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Санкт-Петербурге в возрасте 57 лет скоропостижно скончалась актриса Татьяна Малыщицкая.Татьяна была дочерью и соратницей известного театрального режиссера и педагога, основателя нескольких театров Владимира Малыщицкого, который в 1993 году впервые в России осуществил постановку повести Сергея Довлатова "Заповедник".