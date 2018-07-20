03:00 20.07.2018 | Культура | Новости
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Рианна кардинально сменила образ - ФОТО

В Instagram певицы Рианны появилось несколько фото, на которых она блондинка. Одно из них напоминает, когда певица в последний раз была светловолосой. 

Рианна кардинально сменила образ - ФОТО

На фото певица с короткой стрижкой до плеч и светлым цветом волос украшает обложку журнала.

Два новых фото демонстрируют длинные белые локоны Рианны.

Существует вероятность, что на фото певица в парике потому, что в свет с новым цветом волос Рианна еще не выходила. Но, учитывая, любовь звезды к изменениям прически, это может быть действительно изменение имиджа.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", фотограф из Новой Зеландии Трой Гудолл создал проект, в котором обыватели на время могут ощутить себя в "шкуре" популярных голливудских актеров. Об этом передает Bored Panda.


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