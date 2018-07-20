Рианна кардинально сменила образ - ФОТО

На фото певица с короткой стрижкой до плеч и светлым цветом волос украшает обложку журнала.

Два новых фото демонстрируют длинные белые локоны Рианны.

Существует вероятность, что на фото певица в парике потому, что в свет с новым цветом волос Рианна еще не выходила. Но, учитывая, любовь звезды к изменениям прически, это может быть действительно изменение имиджа.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", фотограф из Новой Зеландии Трой Гудолл создал проект, в котором обыватели на время могут ощутить себя в "шкуре" популярных голливудских актеров. Об этом передает Bored Panda.