01:00 20.07.2018 | Культура | Новости
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Брэд Питт грозится раскрыть компромат на Джоли

Бракоразводный процесс голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли длится уже два года и Питт хочет предоставить суду обвинения в адрес Анджелины. Ою этом сообщает издание Сегодня.

Брэд Питт грозится раскрыть компромат на Джоли

Недавно суд разрешил Питту проводить время с детьми в любое время и пригрозил Джоли лишением родительских прав, если она будет препятствовать общению экс-супруга и детей. В ответ на такие жесткие меры суда, Энджи намерена предъявить суду личный дневник, в котором записывала информацию об алкоголизме Брэда, его приступах ярости и нестабильном поведении.

Теперь стало известно, что Питт предъявил Джоли ответные обвинения. Он не стал отрицать свое пристрастие к алкоголю, но намекнул на психические расстройства бывшей жены. Брэд заявил, что у Анджелины серьезные проблемы с психикой.

"Она была более ненормальной, чем я. Все эти дневники — выдумка", — поделился 54-летний актер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в сети гуляет информация, что известная актриса Анджелина Джоли якобы увлеклась актером Итаном Хоуком. По информации издания, пара познакомилась во время съемок в фильме Забирая жизни в 2004 году. Еще с того времени в СМИ появились слухи о том, что между ними начался роман.


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