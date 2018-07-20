02:00 20.07.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Андрей Данилко "замахнулся" идти в президенты

Украинский артист Андрей Данилко поведал о своих президентских амбициях. По его словам, он не видит ничего страшного в том, чтобы претендовать на президентское кресло после Святослава Вакарчука и Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью KP.ua.

Андрей Данилко

"Я ничего в этом страшного не вижу, если я буду третьим. Бог любит троицу. Было бы хорошо. Ну, давайте я подумаю. Меня как-то спросили, если бы среди кандидатов не было Володи и Славика, наверное, это было бы глупо, а так... ", - отметил Данилко.

Он также добавил, что не считает преградой неумение изъясняться на английском языке.

"Но вы же не профессионал, язык не знаете" - говорят. Я язык знаю, у меня нет опыта общения. А вам с профессионалом лучше жить стало? Ну а толку, что он "вільно розмовляє українською". У вас уже метро по 8 гривен!", - подытожил артист.

Также Данилко в очередной раз прокомментировал слухи о своем уходе со сцены. Он подчеркнул, что не завершает карьеру, а просто дает последний тур, после которого может последовать и возвращение на сцену.

"Это как у группы Scorpions. Они вышли на пенсию, а потом такие сборы пошли, что решили продолжить карьеру", - сказал шоумен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пользователи социальных сетей активно обсуждают новость о том, что Народный артист Украины Иво Бобул намерен баллотироваться на пост главы государства в Украине. Так, граждане нашей страны на своих страничках не только агитируют соотечественников голосовать за артиста, но и еще и шутят по этому поводу. 


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