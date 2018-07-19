В Австрии состоялся самый жуткий фестиваль боди-арта - ФОТО

Как сообщают организаторы мероприятия, художники соревновались в определенных категориях, среди которых аэрография, спецэффекты и разрисовка лица. На теле модели должна была "читаться" визуальная история.

Всего в конкурсе было представлено 12 категорий, соревноваться могли как профессионалы, так и любители. Также в рамках фестиваля прошли мастер-классы по работе с рисунками на теле.

Добавим, что впервые фестиваль провели в 1998 году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", неподалеку канадского города Ниагара-он-Лейк, где проходил фестиваль Niagara Lavender, всего за несколько минут вспыхнули 34 машины. Убытки оценили в 1,2-1,5 млн долларов. Сообщается, что возгорание произошло на поле, которое использовали как стоянку. Огонь полностью уничтожил 19 машин и частично повредил 15.