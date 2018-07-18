В России умер актер культового сериала 90-х - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Красноярского драматического театра им. Пушкина, в котором Жуковский работал еще с 1978 года.

"С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 17 июля нас навсегда покинул Владислав Яковлевич Жуковский", - говорится в сообщении.

Отметим, что причиной смерти является онкологическое заболевание, однако больше никаких подробностей не сообщается.

При этом, бывший руководитель города Красноярска написал на своей страничке в Facebook о том, что Владислав Яковлевич был одним из самых известных драматических актеров в крае, великолепным педагогом, человеком активной гражданской позиции, много лет трудился депутатом городского Совета. Вместе с тем экс-мэр сообщил, что его смерть - это огромная потеря для культуры края, для всех красноярцев.

Справка:

Жуковский родился в 1944 году в Красноярском крае, в селе Караульное. А уже в 1946 году его родители переехали в Москву, где актер прожил все свое детство и юность. В Москве он окончил училище и работал на заводе 3 года, пока его не призвали в армию. С 1963 года служить советской армии его отправили в Германию, а после увольнения Жуковский попал в "Мосфильм". Там он работал механиком, однако именно эта работа предопределила его актерскую судьбу.

Помимо роли в "Улице разбитых фонарей", Жуковский снимался в фильме "Морозко" (1964 год) и в "Емельяне Пугачеве" (1978 год).

А также отыграл множество ролей в театре: Симеонов-Пищик ("Вишневый сад"), Кощей ("Иван-царевич"), Глупый король ("Бременские музыканты"), Хлынов ("Горячее сердце"), Караулов ("Чужой ребенок"), Антуан ("Ма-Муре"), Толстой ("Петр и Алексей"), Сэм ("Девичник над вечным покоем").

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ушел из жизни один из активных участников Майдана, доброволец батальона Нацгвардии Донбасс Андрей Иванов.