В Киеве в среду состоится открытие сквера имени Муслима Магомаева

Открытие состоится по инициативе посольства Азербайджанской Республики в Украине. Также пройдет вечер памяти маэстро.

Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, в рамках празднования 75-летия со дня рождения известного певца, композитора, народного артиста Азербайджанской ССР и СССР на перекрестоке проспекта Черновола и улицы Сечевых Стрельцов будет открыт сквер.

На официальной церемонии открытия будет присутствовать делегация во главе с Министром культуры Азербайджанской Республики Абульфас Гараев.

Кроме того, участие примут Министр культуры Украины Евгений Нищук, председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуад Мурадов, первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, заслуженные артисты из Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Украины и других стран СНГ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве после реконструкции открыли лестницу с Пейзажной аллеи д Андреевского спуска и Воздвиженки. Об этом сообщил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковский в Facebook. Ступени спроектированы как монолитная бетонная конструкция с деревянными накладками на ступеньках. Перила украшены стилизованным изображением каштанов.