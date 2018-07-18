Меган Маркл привлекла внимание нетипичным нарядом - ФОТО

Об этом сообщается на официальном аккаунте Кенсингтонского дворца - британской резиденции королевской семьи - в Instagram.

Герцоги Сассекские посетили выставку в лондонском арт-комплексе SouthBank Centre. Мероприятие было посвящено годовщине первого президента ЮАР Нельсона Манделы. Организаторы подобрали экспонаты, которые демонстрируют гражданскую и политическую деятельность известной фигуры.

К особой выставке Меган Маркл подготовилась: она подобрала волшебное платье, которое несколько не похожее со весми другими образами жены принца Гарри. Герцогиня Сассекская одела роскошное и стильное платье от бренда Nonie. Светлое платье было украшено черными пуговицами и поясом, что напоминало крой плаща. Также герцогиня дополнила свой образ туфлями-лодочками на каблуке и клатчем в тон к платью.

В свою очередь принц Гарри надел светлые брюки с коричневым поясом, пиджак похожего оттенка с брюками и белоснежную рубашку.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", герцогиня Сассекска Меган Маркл пришла на свадьбу племянницы принцессы Дианы Селии Роуз Маккоркодейл и Джорджа Вудхауса в платье слишком большого размера, после чего получила волну критики и негодования со стороны прессы и светских львиц.