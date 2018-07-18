01:00 18.07.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Мадонна показала самые дорогие ей снимки

Американская поп-легенда Мадонна поделилась с поклонниками семейным фото в полном составе.

Мадонна показала самые дорогие ей снимки

Соответствующий кадр был опубликован на странице артистки в соцсети Instagram.

Певица отправилась в Восточную Африку, а именно - в Малави, откуда у нее четверо усыновленных детей. Также у Мадонны есть два биологических ребенка - 21-летняя Лурдес и 17-летний Рокко.

"Древо жизни... Хирургический центр Мерси Джеймс. Год спустя", - подписала снимок артистка.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", герцогиня Сассекска Меган Маркл пришла на свадьбу племянницы принцессы Дианы Селии Роуз Маккоркодейл и Джорджа Вудхауса в платье слишком большого размера, после чего получила волну критики и негодования со стороны прессы и светских львиц.


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