Мадонна показала самые дорогие ей снимки

Соответствующий кадр был опубликован на странице артистки в соцсети Instagram.

Певица отправилась в Восточную Африку, а именно - в Малави, откуда у нее четверо усыновленных детей. Также у Мадонны есть два биологических ребенка - 21-летняя Лурдес и 17-летний Рокко.

"Древо жизни... Хирургический центр Мерси Джеймс. Год спустя", - подписала снимок артистка.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", герцогиня Сассекска Меган Маркл пришла на свадьбу племянницы принцессы Дианы Селии Роуз Маккоркодейл и Джорджа Вудхауса в платье слишком большого размера, после чего получила волну критики и негодования со стороны прессы и светских львиц.