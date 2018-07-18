03:00 18.07.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Джамала растрогала своих фанатом откровенными снимками - ФОТО

Певица крымско-татарского происхождения Джамала показала пикантное видео. На нем собраны кадры из разных выступлений и рабочих моментов артистки. 

Джамала растрогала своих фанатом откровенными снимками - ФОТО

Сама Джамала подписала видео словами: "Ваше видение моей сексуальности. Черт ... Я горячая".

В одном видео собраны различные фото и отрывки видео с более чем десятью образами певицы. На всех она "излучает сексуальность" в нарядах, которые открывают грудь, танцует, или позирует для фотосессии.

Тщательно отобранные кадры и музыка создают эффект сексуальности.
Сама певица редко позволяет себе по-настоящему откровенные наряды в связи с религией и воспитанием.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", популярную модель Аннабель Нейлсон нашли мертвой неподалеку ее собственного дома  в Челси. На момент смерти модели было 49 лет. По версии правоохранительных органов, умерла модель от естественных причин.


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