12:21 17.07.2018 | Культура | Новости
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В Челси нашли убитой Аннабель Нейлсон

Популярную модель Аннабель Нейлсон нашли мертвой неподалеку ее собственного дома  в Челси.

В Челси нашли убитой Аннабель Нейлсон

Как сообщает издание The Daily Mail, на момент смерти модели было 49 лет.

По версии правоохранительных органов, умерла модель от естественных причин.

Стоит добавить, что Аннабель Нейлсон экс-супруга единственного наследника барона Джейкоба Ротшильда финансиста Ната Ротшильда. Модель и миллионер расстались через три года после свадьбы.

Аннабель Нейлсон была подругой Кейт Мосс. Также женщина поддерживала теплые отношения с модельером Александром Маккуином. В 2010 он покончил с собой. Предполагают, что Нейлсон последняя, кто видел его живым.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в возрасте 87 лет умер Торвальд Столтенберг, отец генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. О его смерти общественности сообщил глава партии Йонас Гара Стере. "Торвальд никогда не сдавался и ставил людей на первое место", - в своих заключительных словах сказал Стере.


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