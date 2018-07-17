14:58 17.07.2018 | Общество | Новости
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Шварценеггер раскритиковал президента США из-за встречи с Путиным

Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер заявил, что президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным выглядел как "маленькая раскисшая макаронина". 

Шварценеггер раскритиковал президента США из-за встречи с Путиным

Об этом Шварценеггер сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Согласно его словам, переговоры двух лидеров выглядили очень позорно. Вместе с тем легендарный актер признался, что в ходе переговоров американский гарант попросит у Владимира Путина автограф или сделает селфи с российским президентом.

Также бывший губернатор Калифорнии считает, что тем самым Дональд Трамп подвел Минюст США и систему правосудия и страну в целом, обвинивший Москву в попытках оказать влияние на президентские выборы в Соединенных Штатах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американский президент Дональд Трамп после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным решил созвать закрытое совещание с членами Конгресса Кого именно из конгрессменов пригласят на встречу и какой будет повестка - в Белом доме не сообщили.


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