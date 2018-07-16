17:50 16.07.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
100198961:nastya

Победительница Евровидения опубликовала кадры с нового клипа отснятого в Киеве - ФОТО

Израильская певица Нетта Барзилай, победительница Евровидения-2018, которая прибыла в Киев, чтобы снять клип, обнародовала его первый кадр. 

Победительница Евровидения опубликовала кадры с нового клипа отснятого в Киеве - ФОТО

Соответствующее фото появилось на странице артистки в соцсети Instagram.

На фото исполнительница позирует сидя на диване в леопардовом наряде.

"Скоро", - подписала Нетта снимок.

Добавим, что клип победительницы Евровидения-2018 снимали возле музея истории Украины в центре Киева. В кадре Нетта появляется сидящей на диване, в то время, как вокруг разворачиваются события, напоминающие голливудский блокбастер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", букмекеры после обсуждения участников Евровидения-2018 предположительно отдали победу представительнице Эстонии, но теперь ситуация изменилась и претендентом на победу в конкурсе стала певица Нетта Барзилай из Израиля. Клип Нетты на песню "Toy" на YouTube уже собрал почти 1 миллион просмотров.


Поделиться
Читайте также:
 
Определились лучшие комедии столетия Оболонский райсуд продолжит заседание по делу о госизмене Януковича Украина лидирует по незаконному суррогатному материнству В трех областях Украины завершили строительно-ремонтные работы на дорогах
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив