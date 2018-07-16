Победительница Евровидения опубликовала кадры с нового клипа отснятого в Киеве - ФОТО

Соответствующее фото появилось на странице артистки в соцсети Instagram.

На фото исполнительница позирует сидя на диване в леопардовом наряде.

"Скоро", - подписала Нетта снимок.

Добавим, что клип победительницы Евровидения-2018 снимали возле музея истории Украины в центре Киева. В кадре Нетта появляется сидящей на диване, в то время, как вокруг разворачиваются события, напоминающие голливудский блокбастер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", букмекеры после обсуждения участников Евровидения-2018 предположительно отдали победу представительнице Эстонии, но теперь ситуация изменилась и претендентом на победу в конкурсе стала певица Нетта Барзилай из Израиля. Клип Нетты на песню "Toy" на YouTube уже собрал почти 1 миллион просмотров.