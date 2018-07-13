03:00 13.07.2018 | Культура | Новости
100198708:nastya

Анджелина Джоли намерена показать в суде с Брэдом Питтом личный дневник

Судебная эпопея между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом никак не может найти свое завершение. Недавно стало известно, что Джоли в очередной раз намерен "выбросить" некий номер - она ​​собирается представить свой дневник, в котором она записывала подробности совместной жизни с Брэдом Питтом. 

Анджелина Джоли намерена показать в суде с Брэдом Питтом личный дневник

Об этом сообщило издание RadarOnline.

В этом дневнике Энджи якобы писала и об алкоголизме Брэда, нервные срывы и неадекватное поведение. Правда есть одно "но": поверит суд в достоверность ее историй? Судя по всему, недавнее решение суда стало последней каплей для Анджелины, то она решила пойти на такие меры.

Некоторые поклонники считают, что этого дневника не существует, ведь так актриса давно им воспользовалась. Правда другие уверены, что звезда хотела решить проблему опеки более мирным путем и не опускаться до уровня скандальных заявлений.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в сети гуляет информация, что известная актриса Анджелина Джоли якобы увлеклась актером Итаном Хоуком. По информации издания, пара познакомилась во время съемок в фильме Забирая жизни в 2004 году. Еще с того времени в СМИ появились слухи о том, что между ними начался роман.


Поделиться
Читайте также:
 
Судья обвинил защиту Савченко в злоупотреблении правами Нацбанк ожидает увеличения денежных переводов в Украину ФИФА запрещает показывать слишком красивых болельщиц на матчах ЧМ-2018 ФИФА запрещает показывать слишком красивых болельщиц на матчах ЧМ-2018
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив