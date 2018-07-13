Анджелина Джоли намерена показать в суде с Брэдом Питтом личный дневник

Об этом сообщило издание RadarOnline.

В этом дневнике Энджи якобы писала и об алкоголизме Брэда, нервные срывы и неадекватное поведение. Правда есть одно "но": поверит суд в достоверность ее историй? Судя по всему, недавнее решение суда стало последней каплей для Анджелины, то она решила пойти на такие меры.

Некоторые поклонники считают, что этого дневника не существует, ведь так актриса давно им воспользовалась. Правда другие уверены, что звезда хотела решить проблему опеки более мирным путем и не опускаться до уровня скандальных заявлений.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в сети гуляет информация, что известная актриса Анджелина Джоли якобы увлеклась актером Итаном Хоуком. По информации издания, пара познакомилась во время съемок в фильме Забирая жизни в 2004 году. Еще с того времени в СМИ появились слухи о том, что между ними начался роман.