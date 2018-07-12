В Украине экранизировали роман Сергея Жадана - ВИДЕО

Лучший украинский роман по версии ВВС экранизировали. Сюжет книги Сергея Жадана "Ворошиловград" вскоре появится на телеэкранах с названием "Дикое Поле".

Фильм рассказывает историю молодого мальчика с необычным именем Герман. Парень возвращается в родной город на Донбассе и пытается противостоять людям, которые стремятся отобрать у него семейный бизнес – старую бензоколонку.

"Его старший брат исчез, и теперь герою придется защитить семейный бизнес, а вместе с ним – друзей детства и любви в борьбе против тех, кто захватывает кусок за куском землю, превращая ее в кукурузные поля и железную дорогу, которая никуда не ведет. Чем закончится это ироничное и полное приключений путешествие сквозь Дикое Поле?" – говорится в анонсе фильма.

Известно, что главные роли в киноленте "Дикое Поле" сыграют актеры Олег Москаленко, Алексей Горбунов и участница группы Dakh Daughters Руслана Хазипова.