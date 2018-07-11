В Украине запретили 184 названия российских книг

Так, в перечень внесены 184 наименования книжной продукции. Среди добавленных книг опусы известных украинофобов - террориста Захара Прилепина, Эдуарда Лимонова, идеолога так называемого русского мира Александра Дугина, полковника КГБ Анатолия Терещенко и других.

При этом, в этот "черный список" вошли шесть изданий. Сюда вошли: Киевская хунта, Кровавые преступления бандеровской хунты, Киев капут, Конец проекта Украина, Украина в огне евроинтеграции, Сверхчеловек говорит по-русски, Большая Сталинская империя т.д.

Наиболее отличившихся в выработке и распространении антиукраинских пропагандистских изданий такие российские издательства, как Виче, Эксмо, Центрполиграф и метод, и другие.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в аэропорту Борисполь пограничники отказались пускать в Украину ведущего программы "Поедем, поедим" российского телеканала НТВ Джона Уоррена и запретили ему въезд на 3 года. Как оказалось, мужчина работает журналистом и ведущим программы Поедем, поедим на одном из телеканалов РФ.