01:00 11.07.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
100198536:nastya

В Украине запретили 184 названия российских книг

Украина увеличила перечень запрещенных в стране российских изданий до 184 названий. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.  

В Украине запретили 184 названия российских книг

Так, в перечень внесены 184 наименования книжной продукции. Среди добавленных книг опусы известных украинофобов - террориста Захара Прилепина, Эдуарда Лимонова, идеолога так называемого русского мира Александра Дугина, полковника КГБ Анатолия Терещенко и других.  

При этом, в этот "черный список" вошли шесть изданий. Сюда вошли: Киевская хунта, Кровавые преступления бандеровской хунты, Киев капут, Конец проекта Украина, Украина в огне евроинтеграции, Сверхчеловек говорит по-русски, Большая Сталинская империя т.д.  

Наиболее отличившихся в выработке и распространении антиукраинских пропагандистских изданий такие российские издательства, как Виче, Эксмо, Центрполиграф и метод, и другие.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в аэропорту Борисполь пограничники отказались пускать в Украину ведущего программы "Поедем, поедим" российского телеканала НТВ Джона Уоррена и запретили ему въезд на 3 года. Как оказалось, мужчина работает журналистом и ведущим программы Поедем, поедим на одном из телеканалов РФ.


Поделиться
Читайте также:

  • Политзаключенный Эмир-Усеин Куку, арестованный по подозрению в причастности к деятельности "Хизб ут-Тахрир", объявил голодовку. Об этом изданию "Крымской солидарности" сообщила его супруга Мерьем Куку.

  • В ходе саммита Украина-ЕС в Брюсселе, между украинским государством и Европейским инвестиционным банком была договоренность о выделении займа на 75 млн евро для реализации проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины".
 
Часть Киева останется без холодной воды Джемилев рассказал о российском терроризме в Крыму Президент Украины пожелал лидеру США "вернуть Путина в строй" Порошенко рассказал, чего больше всего боится Путин
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив