Победительница Евровидения снимает в Киеве новый клип

Об этом сообщили пользователи на своих страничках в Facebook, которые заметили исполнительницу на улице.

По словам украинцев, артистка снимает видео в трех местах: возле музея истории Украины, парке в Буче и на Борщаговке. Так, в кадре Нетта появляется сидящей на диване, в то время, как вокруг разворачиваются события, напоминающие голливудский блокбастер.

Также пользователи отметили, что сегодня 11 июля у Нетты последний день съемок, и вечером она улетит домой.

В настоящее время пока неизвестно, когды выйдет новый клип певицы. При этом стоит ожидать, что видеоролик исполнительницы будет не менее сумасшедшим, чем все остальные.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", победившая на конкурсе "Евровидение" в этом году израильская певица Нетта представляет ту его часть, которая открыта миру. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху хочет провести конкурс в Иерусалиме, обслуживая тем самым интересы сторонников ограничительной политики и изоляции.