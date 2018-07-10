03:00 10.07.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Украина отказалась от участия в детском Евровидении

В 2018 году Украина не поедет принимать участие в детском песенном конкурсе Евровидение.

Украина отказалась от участия в детском Евровидении

Как сообщает UA: Суспільне, главной причиной является критическое недофинансирование Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

В компании заявили, что участие в проекте предусматривает значительные финансовые расходы телерадиокомпании, в которые включен отборочный этап и обязательный взнос в Европейский вещательный союз.

Известно, что взнос в Европейский вещательный союз составляет 19 миллионов гривен. Кроме того, необходимы еще 744 миллиона гривен в год для оплаты труда сотрудников.

Государственный бюджет Украины предусмотрел для НСТУ в нынешнем году 776 миллионов гривен, что не покрывает текущие операционные расходы компании до конца года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве впервые пройдет конкурс красоты для успешных женщин. В столичном Event Hall Regent Hill состоится гала-вечер и конкурсная программа Mrs. Ukraine International 2018.  За это звание поборются 14 конкурсанток из разных уголков Украины в возрасте от 25 до 40 лет.


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