Украина отказалась от участия в детском Евровидении

Как сообщает UA: Суспільне, главной причиной является критическое недофинансирование Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

В компании заявили, что участие в проекте предусматривает значительные финансовые расходы телерадиокомпании, в которые включен отборочный этап и обязательный взнос в Европейский вещательный союз.

Известно, что взнос в Европейский вещательный союз составляет 19 миллионов гривен. Кроме того, необходимы еще 744 миллиона гривен в год для оплаты труда сотрудников.

Государственный бюджет Украины предусмотрел для НСТУ в нынешнем году 776 миллионов гривен, что не покрывает текущие операционные расходы компании до конца года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве впервые пройдет конкурс красоты для успешных женщин. В столичном Event Hall Regent Hill состоится гала-вечер и конкурсная программа Mrs. Ukraine International 2018. За это звание поборются 14 конкурсанток из разных уголков Украины в возрасте от 25 до 40 лет.