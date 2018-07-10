Боярский высказался по поводу лозунга "Слава Украине!"

Так, известный советский и российский актер Михаил Боярский не мог не прокомментировать эту ситуацию, так как сам является болельщиком питерского "Зенита".

В интервью Gazeta он прокомментировал политический лозунг "Слава Украине", который после матча со сборной России записали на видео Огнен Вукоевич и Домагой Вида.

По словам актера, он не видит ничего плохого в этом и ничего противозаконного в этом нет.

"Я думаю, что мы тоже можем со спокойной совестью кричать такие слова. Слава Украине, ее все любят, что же плохого в этом", - подчеркнул Михаил Боярский.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", федерация футбола Хорватии уволила экс-динамовца Огнена Вукоевича за видео с Домагоем Видой со словами Слава Украине. В заявлении федерации говорится, что видео, которое снял Вукоевич - спорное. Также Вукоевич и Вида извинились за сказанное.