10:14 10.07.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Боярский высказался по поводу лозунга "Слава Украине!"

После разгоравшегося скандала на чемпионате мира - 2018 с хорватским футболистом Домагоем Видой, который записал видео с лозунгом - "Слава Украине", пользователи соцсети активно обсуждают данную ситуацию.

Боярский высказался по поводу лозунга

Так, известный советский и российский актер Михаил Боярский не мог не прокомментировать эту ситуацию, так как сам является болельщиком питерского "Зенита".

В интервью Gazeta он прокомментировал политический лозунг "Слава Украине", который после матча со сборной России записали на видео Огнен Вукоевич и Домагой Вида.

По словам актера, он не видит ничего плохого в этом и ничего противозаконного в этом нет.

"Я думаю, что мы тоже можем со спокойной совестью кричать такие слова. Слава Украине, ее все любят, что же плохого в этом", - подчеркнул Михаил Боярский.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", федерация футбола Хорватии уволила экс-динамовца Огнена Вукоевича за видео с Домагоем Видой со словами Слава Украине. В заявлении федерации говорится, что видео, которое снял Вукоевич - спорное. Также Вукоевич и Вида извинились за сказанное.


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