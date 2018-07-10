Дженнифер Лопес показала яркие фото с тренировки - ФОТО

Голливудская знаменитость в очередной раз продемонстрировала свое подтянутое и стройное тело, сделав фото во время тренировки ABS.

Стоит отметить, что последние несколько лет телом певицы занимается Дэвид Кирш, в клиентах которого числятся также Хайди Клум и Энн Хэтэуэй.

Тренер утверждает, что во время занятий с Джей Ло они стараются сочетать упражнения для разных групп мышц, а также силовые и кардионагрузки: отжимания, приседания, прыжки и элементы кикбоксинга. Одним из самых действенных и эффективных упражнений в интервальном тренинге Лопес является бурпи — специальное функциональное отжимание.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярный актер Венсан Кассель, который является бывшим супругом Моники Белуччи, публично рассказал о своих новых чувствах к своей возлюбленной. Новой девушкой оказалась 21-летняя модель Тине Кунаки.