00:00 08.07.2018 | Общество | Новости
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Мир прощается с создателем костюма героя комиксов "Человека-паука"

В США на 91-м году жизни скончался один из создателей персонажей "Человека-паука" и "Доктора Стрэнджа" - художник с украинскими корнями Стив Дитко. Об этом передает 
 

Мир прощается с создателем костюма героя комиксов

Дихайнер и художник в 1961 году вместе с бывшим главным редактором Marvel Comics Стэном Ли создал персонажа Человека-паука, который впервые появился в 15-м номере "Странной фантазии".

Через два года в 1963 году Дитко создал героя Доктора Стрэнджа, который также стал одним из главных персонажей вселенной Marvel. В 1979 году одной из его последних работ для Marvel стала Девушка-белка. Однако, мир его запомнил именно благодаря легендарному космюму культового персонажа фильмов и комиксов "Человека-паука". 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на 93 году жизни в Чикаго умер дизайнер всемирно-известного логотипа  Playboy Арт Пол. В Playboy он проработал 29 лет до 1982 года.


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