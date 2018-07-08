Мир прощается с создателем костюма героя комиксов "Человека-паука"

Дихайнер и художник в 1961 году вместе с бывшим главным редактором Marvel Comics Стэном Ли создал персонажа Человека-паука, который впервые появился в 15-м номере "Странной фантазии".

Через два года в 1963 году Дитко создал героя Доктора Стрэнджа, который также стал одним из главных персонажей вселенной Marvel. В 1979 году одной из его последних работ для Marvel стала Девушка-белка. Однако, мир его запомнил именно благодаря легендарному космюму культового персонажа фильмов и комиксов "Человека-паука".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на 93 году жизни в Чикаго умер дизайнер всемирно-известного логотипа Playboy Арт Пол. В Playboy он проработал 29 лет до 1982 года.