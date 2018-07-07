03:00 07.07.2018 | Культура | Новости
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В Египте нашли таинственный 30-тонный саркофаг - ФОТО

В Египте во время раскопок на территории современной Александрии из-под фундамента старого дома археологи раскопали огромный саркофаг из черного гранита и необычную белую алебастровую голову статуи, пишет Daily Mail.

В Египте нашли таинственный 30-тонный саркофаг - ФОТО

Гробницу нашли на глубине 5 метров, вес гроба 30 тонн. Высота саркофага 185 см, длина - 265 см, а ширина - 165 см. Исследователи предполагают, что найдена голова статуи, возможно, изображала похороненного человека.

Руководитель отдела египетских древностей Айман Ешмави рассказал, что во время исследований артефактов оказалось, что между крышкой и телом саркофага является слой раствора. Это указывает на его герметичность.

"Сейчас это самый саркофаг, когда-либо найденный в Александрии. Мы считаем, что находка относится к эпохе правления династии Птолемеев ", - сказал Ешмави.

 Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", это первый случай за десятки тысячелетий, когда мэром Нидерландов Амстердама стала женщина – 52-летняя Фемке Халсема. 


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