Победитель Евровидения 2017 представил первый клип после операции - ВИДЕО

Ролик появился на официальном канале музыканта в YouTube. В частности, сам клип снят в черно-белых тонах, однако в конце картинка становится цветной.

Отметим, что 28-летний певец в ноябре перенес операцию по пересадке сердца. И это его первая видеоработа после пережитого. Съемки лирического клипа проходили на берегу моря.

По сюжету видео главные герои - маленький мальчик и Собрал, которые проживают разный спектр эмоций у моря.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Израиля заявило, что конкурс "Евровидение 2019" вероятнее всего пройдет не в Иерусалиме, а в Тель-Авиве. Именно в этом городе расположена единственная подходящая площадка для мероприятий подобного уровня - один из павильонов городского Центра ярмарок.