12:19 07.07.2018 | Культура | Новости
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Победитель Евровидения 2017 представил первый клип после операции - ВИДЕО

Известный португальский украинец, который в 2017 году стал победителем "Евровидения-2017", Сальвадор Собрал выпустил новый клип на песню Cerca del Mar ("У моря"). 

Победитель Евровидения 2017 представил первый клип после операции - ВИДЕО

Ролик появился на официальном канале музыканта в YouTube. В частности, сам клип снят в черно-белых тонах, однако в конце картинка становится цветной.

Отметим, что 28-летний певец в ноябре перенес операцию по пересадке сердца. И это его первая видеоработа после пережитого. Съемки лирического клипа проходили на берегу моря.

По сюжету видео главные герои - маленький мальчик и Собрал, которые проживают разный спектр эмоций у моря. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Израиля заявило, что конкурс "Евровидение 2019" вероятнее всего пройдет не в Иерусалиме, а в Тель-Авиве. Именно в этом городе расположена единственная подходящая площадка для мероприятий подобного уровня - один из павильонов городского Центра ярмарок.


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