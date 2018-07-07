10:40 07.07.2018 | Культура | Новости
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Меган Маркл впервые после свадьбы вышла в ярком платье - ФОТО

Накануне супруга принца Гарри, герцога Сассекского Меган Маркл появилась на публике в ярком платье. Соответствующий снимок с примечательным образом герцогини Сассекской были опубликованы в Instagram Кенсингтонского дворца.

Меган Маркл впервые после свадьбы вышла в ярком платье - ФОТО

Отметим, что для торжественного приема Ее Высочество нарядилась в ярко-желтое платье от Brandon Maxwell, дополнив образ пудровыми лодочками от Manolo Blahnik и бриллиантовыми серьгами от Adina Reyter.

Как заметили представители СМИ, такое яркое платье на герцогине Сассекской было надето впервые после свадебной церемонии.

Стоит добавить, что все образы, которые демонстрировала Меган до замужества, были достаточно сдержанными и не вызывали прежнего восхищения публики. Она трижды появлялась на различных мероприятиях в платьях-миди пудровых оттенков и один раз появилась на публике легком платье-халате светлого цвета. Однако поклонники это не оценили и сочли достаточно скучным.

Кстати, прекрасный образ удачно дополнили классическая прическа и аккуратные золотые серьги.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", дизайнеру интерьеров Ники Хасламу и другу принца Чарльза не понравились "простоватые" родственники супруни принца Гарри Меган Макрл. Хаслам имеет личную обиду на Меган, так как девушка отказала ему в услуге шитья ее свадебного платься. Однако, известный модельер все-таки пришел на праздничное мероприятие, куда его пригласил сам принц Чарльз.


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