Экс-супруг Белуччи публично признался в любви к новой избраннице - ФОТО

Популярный актер Венсан Кассель, который является бывшим супругом Моники Белуччи, публично рассказал о своих новых чувствах к своей возлюбленной. Новой девушкой оказалась 21-летняя модель Тине Кунаки.
Соответствующий пост с фотографией девушки он опубликовал на своей Instagram-странице.
Отметим, что о романе актора и модели слухи ходили давно. При этом, представители СМИ выяснили, что влюбленные встречаются около года.
По словам журналистов, до настоящего момента Кассель не афишировал свои чувства.
"Совершенство в моих глазах", — отметил актер в комментарии к снимку.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер "Радикальной партии" попрощался с официальной холостяцкой жизнью. Совсем недавно, 45-летний Олег Ляшко женился на Росите Сайранен, с которой до этого жил 20 лет в гражданском браке.