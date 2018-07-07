17:00 07.07.2018 | Культура | Новости
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Экс-супруг Белуччи публично признался в любви к новой избраннице - ФОТО

Популярный актер Венсан Кассель, который является бывшим супругом Моники Белуччи, публично рассказал о своих новых чувствах к своей возлюбленной. Новой девушкой оказалась 21-летняя модель Тине Кунаки. 

Экс-супруг Белуччи публично признался в любви к новой избраннице - ФОТО

Соответствующий пост с фотографией девушки он опубликовал на своей Instagram-странице.

Отметим, что о романе актора и модели слухи ходили давно. При этом, представители СМИ выяснили, что влюбленные встречаются около года. 

По словам журналистов, до настоящего момента Кассель не афишировал свои чувства.

"Совершенство в моих глазах", — отметил актер в комментарии к снимку.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер "Радикальной партии" попрощался с официальной холостяцкой жизнью. Совсем недавно, 45-летний Олег Ляшко женился на Росите Сайранен, с которой до этого жил 20 лет в гражданском браке.


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