12:31 07.07.2018 | Культура | Новости
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Ушел из жизни один из создателей комиксов Marvel - ФОТО

В Нью-Йорке в возрасте 90 лет скончался художник Стив Дитко, один из создателей комиксов компании Marvel Comics.

Ушел из жизни один из создателей комиксов Marvel - ФОТО

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как отмечается, тело комикса нашли в его собственной квартире 29 июня. По предварительным данным, он умер двумя днями ранее.  В настоящее время все причины случившегося выясняются.

В сотрудничестве со Стэном Ли Стив Дитко создал таких персонажей, как "Доктор Стрэндж" и "Человек паук". Именно Дитко придумал образ Питера Паркера ("Человек паук"), его красно-синюю одежду. Когда комикс оказался очень популярным, то Дитко придумал и других персонажей, с которыми позже сражался "Человек паук": "Доктора Осьминога", "Зеленого гоблина" и т. д. 

Художник покинул Marvel Comics из-за разногласий с Ли. По одной из версий художник посчитал, что его роль в популяризации комиксов слишком занижена.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в США погиб легендарный космонавт  Алан Бин, известный в том числе тем, что стал четвертым человеком, ступившим на поверхность Луны.


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