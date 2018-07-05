Украинский кинопроект одержал победу в Карловых Варах - ФОТО

За победу боролись 10 фильмов, созданных при участии 32 стран. Фильм "Панорама" режиссера Юрия Шилова создается в копродукции киностудий Украины, Германии и Польши при поддержке Госкино.

Фильм посвящен киномеханику Валентину, который работает в столичной "Кинопанораме", но после пожара и выхода на пенсию вынужден искать новый смысл жизни.

Кроме проекта фильма, работа над которым продолжается, в программе фестиваля представлены три ленты, созданные в Украине: "Донбасс" Сергея Лозницы (2018 год), "Племя" Мирослава Слабошпицкого (2014) и "Вулкан" Романа Бондарчука (2018 год).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская художница Ксения Симонова смогла отснять песочный фильм о жизни и деяниях Кузьмы Скрябина. Свою работу женщина выложила на Уoutube. По словам создательницы клипа, раньше сам процесс создания задумывался на совсем другую композицию Кузьмы - на песню "Мам".