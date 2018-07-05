03:00 05.07.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
100198145:nastya

Украинский кинопроект одержал победу в Карловых Варах - ФОТО

Проект украинского документального фильма "Панорама" победил в конкурсе "Docs in Progress" ("Документальные фильмы в процессе") в рамках 53-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

Украинский кинопроект одержал победу в Карловых Варах - ФОТО

За победу боролись 10 фильмов, созданных при участии 32 стран. Фильм "Панорама" режиссера Юрия Шилова создается в копродукции киностудий Украины, Германии и Польши при поддержке Госкино.

Фильм посвящен киномеханику Валентину, который работает в столичной "Кинопанораме", но после пожара и выхода на пенсию вынужден искать новый смысл жизни.

Кроме проекта фильма, работа над которым продолжается, в программе фестиваля представлены три ленты, созданные в Украине: "Донбасс" Сергея Лозницы (2018 год), "Племя" Мирослава Слабошпицкого (2014) и "Вулкан" Романа Бондарчука (2018 год).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская художница Ксения Симонова смогла отснять песочный фильм о жизни и деяниях Кузьмы Скрябина. Свою работу женщина выложила на Уoutube. По словам создательницы клипа, раньше сам процесс создания задумывался на совсем другую композицию Кузьмы - на песню "Мам".


Поделиться
Читайте также:
 
Правительство Латвии запретило обучатся на русском языке в вузах Вася Обломов в новой песне высмеял сборную России по футболу - ВИДЕО Около Винницы столкнулись две легковушки Кабинет министров утвердил проект строительства скоростной ж/д ветки в "Борисполь"
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив