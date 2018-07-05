Парламент одобрил создание музея на Почтовой площади

Как сообщается на сайте парламента, с позитивной оценкой выступили 294 народных депутата Украины.

Отмечается, что Рада советует Кабинету министров принять необходимые меры для сохранения объектов историко-культурного наследия на Почтовой площади в Киеве внести объект в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории "Памятники национального значения".

Исключением могут быть строительные работы, связанные с безопасностью этого объекта.

Известно, что столичные активисты устроили, как они это назвали, "акцию прямого действия" и снесли ворота , ведущие на территорию строительной площадки на Почтовой площади.

Активисты пообещали контролировать территорию, пока Киевсовет не разорвет инвестиционный договор с нынешним застройщиком но не запустит процесс создания музея.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", музеи Киева устраивают в июне дни открытых дверей и приглашают всех желающих бесплатно ознакомиться с экспозицией. Так, в июле бесплатно посетить музеи можно будет 2,3,4,5,10, 19,20,29 июля.