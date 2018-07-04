19:29 04.07.2018 | Общество | Новости
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Вася Обломов в новой песне высмеял сборную России по футболу - ВИДЕО

Известный российский музыкант, поэт и композитор Вася Обломов записал новую песню "Спортивная" и видеоклип к ней, в которых высмеял футбольную сборную России.

Вася Обломов в новой песне высмеял сборную России по футболу - ВИДЕО

Так, музыкант затронул проблемы современной России, среди которых низкий доход сограждан и мизерные пенсии.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

В частности, в песне говорится:

"Стыдно ли играть в футбол, когда в мире столько зол
Когда пенсии лишают, футболисты забивают
Обсуждаются расклады, президент с премьером рады
Проплатили за победу, НДС подняли деду".


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