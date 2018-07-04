Вася Обломов в новой песне высмеял сборную России по футболу - ВИДЕО

Так, музыкант затронул проблемы современной России, среди которых низкий доход сограждан и мизерные пенсии.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

В частности, в песне говорится:

"Стыдно ли играть в футбол, когда в мире столько зол

Когда пенсии лишают, футболисты забивают

Обсуждаются расклады, президент с премьером рады

Проплатили за победу, НДС подняли деду".