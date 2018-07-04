Осенью в Украине стартует Год французского языка

Данное решение принято по итогам встречи министра науки и образования Лилии Гриневич с послом Франции в Украине Изабель Дюмон.

Отмечается, что в рамках Года французского языка планируют поощрять победителей олимпиад по французскому, а также учителей французского языка, которые преподают предмет, как второй иностранный язык.

По словам министра, в Украине в целом проходят переподготовку в 2018 году 302 учителя французского языка. Педагогам предлагают подготовку по программе PRO FLE, разработанной Международным центром педагогических исследований (CIEP) и Национальным центром дистанционного образования Франции (CNED).

Как сообщал УРА-Информ, Франция ввела обязательное дошкольное образование. Там с трех лет все дети будут посещать детские сады в обязательном порядке.