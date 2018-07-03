03:00 03.07.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Журнал Rolling Stone опубликовал рейинг лучших песен XXI века

Американское издание Rolling Stone опубликовало топ-100 лучших песен XXI века. Рейтинг был составлен на основе мнений продюсеров, музыкантов и критиков.

Журнал Rolling Stone опубликовал рейинг лучших песен XXI века

Согласно рейтинговой лестнице, на первом месте оказалась Бейонсе с песней Crazy in Love. На втором – Paper Planes M.I.A, на третьем – Seven Nation Army группы The White Stripes.

Далее – композиция Hey Ya!, Outkast, за ними – 99 Problems рэпера Джей Зи. Последующие позиции заняли Yeah Yeah Yeahs с песней Maps, композиция Runaway Канье Уэста и Pusha T, Rolling in the Deep Адель, Royals Lorde, Last Nite группы The Strokes.

Добавим, журнал Rolling Stone – одно из старейших музыкальных изданий. Он был основан в Сан-Франциско в 1967 году издателем Янном Уэннером и музыкальным критиком Ральфом Глисоном.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на протяжении 2017 и 2018 года пограничная служба Украины не разрешила въезд на территорию страны 117 публичным деятелям с гражданством Российской Федерации. До этого все они противоправно въезжали в оккупированный полуостров Крым.


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