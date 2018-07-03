02:00 03.07.2018 | Культура | Новости
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В Торонто убили известного репера Smoke Dawg

В Торонто застрелили канадского рэпера Smoke Dawg. Как сообщает Independent, парня убили в перестрелке, произошедшей в Торонто.

В Торонто убили известного репера Smoke Dawg

Сообщается, что перестрелка произошла около восьми часов вечера в Энтертейнмент Дистрикт в Торонто, в результате инцидента пострадали двое мужчин и одна женщина, все они были госпитализированы.

В полиции отметили, что двум подозреваемым в стрельбе удалось убежать и спрятаться. Сейчас их разыскивает полиция.

Отметим, Smoke Dawg стал популярен благодаря своей песне Still в 2015 году. В прошлом году благодаря совместным выступлениям с популярным рэп-исполнителем Дрейком он стал приобретать международную известность.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в мексиканском городе Монтеррей в собственном доме нашли убитой сотрудницу местной газеты Financiero, 52-летнюю Алисию Диас Гонсалес. Тело журналистки обнаружил ее сын.


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