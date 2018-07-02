Ванесса Паради впервые пошла под венец - ФОТО

Как сообщает французское издание Le Parisien, пара в ходе очень скромной церемонии зарегистрировала свой брак в мэрии городка Сен-Симеон к востоку от Парижа. Счастливая невеста была в белом платье и с фатой, украшенной розовыми и фиолетовыми цветами. Жених — в темно-синем костюме.





В числе гостей присутствовала дочь Ванессы Лили-Роуз Депп. А вот ее сына Джека не было. Ранее сообщалось, что юноша серьезно заболел. 26 июня Паради пропустила премьеру своего фильма "Нож в сердце" из-за проблем со здоровьем сына. В настоящее время Джеку уже намного лучше. Так что запланированную свадьбу решили все же не отменять.



Для Ванессы (известной по фильмам "Колдовская любовь", "Один шанс на двоих", "Девушка на мосту") это первый официальный брак. Ранее Паради долгое время жила в фактическом браке с голливудским актером Джонни Деппом, с которым познакомилась в 1998 году. У пары имеется двое детей — 18-летняя дочь Лили-Роуз Мелоди (которая стала успешной моделью) и 16-летний сын Джек.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", любовь не имеет границ и сегодня уже никого не удивляет брак с иностранцем. Но не все интернациональные пары живут долго и счастливо. Не всем под силу преодолеть многочисленные трудности, неизбежно возникающие в таких союзах.