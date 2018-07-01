Оркестр ВМС представил Украину на международном фестивале в Румынии

Об этом сообщает пресс-центр Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины на официальной странице в Facebook.

По приглашению румынской стороны оркестр Центра военно-музыкального искусства ВМС ВС Украины принял участие в 14 фестивале духовой музыки в городе Брэила, Румыния. Украинские военно-морские музыканты выступили вместе с оркестрами и творческими коллективами от Соединенных Штатов Америки, Молдовы и Румынии.

Следует отметить, что после визита командующего ВМС Румынии к Украине и накануне международных военно-морских учений "Си Бриз-2018" и "Ривериан-2018" выступление украинского военно-морского оркестра вызвал большой интерес у гостей праздника.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", завод им. Малышева и Харьковское КБ имени Морозова готовят очередную партию основных боевых танков Т-84 для передачи в Вооруженные силы Украины.