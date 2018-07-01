21:24 01.07.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
100197916:nastya

Оркестр ВМС представил Украину на международном фестивале в Румынии

Центр военно-музыкального искусства ВМС выступил на международном фестивале в Румынии, тем самым представляя украинское государство.

Оркестр ВМС представил Украину на международном фестивале в Румынии

Об этом сообщает пресс-центр Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины на официальной странице в Facebook.

По приглашению румынской стороны оркестр Центра военно-музыкального искусства ВМС ВС Украины принял участие в 14 фестивале духовой музыки в городе Брэила, Румыния. Украинские военно-морские музыканты выступили вместе с оркестрами и творческими коллективами от Соединенных Штатов Америки, Молдовы и Румынии.

Следует отметить, что после визита командующего ВМС Румынии к Украине и накануне международных военно-морских учений "Си Бриз-2018" и "Ривериан-2018" выступление украинского военно-морского оркестра вызвал большой интерес у гостей праздника.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", завод им. Малышева и Харьковское КБ имени Морозова готовят очередную партию основных боевых танков Т-84 для передачи в Вооруженные силы Украины. 


Поделиться
Читайте также:
 
Украинские самолеты продаются в 30 странах мира В столице объявлена повышенная ветряная опасность Из Польши в Берлин будет курсировать специальный поезд для украинцев В Чернигове продолжается ликвидация последствий подтопления частных секторов
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив