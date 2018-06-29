14:30 29.06.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Экс-ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" похвасталась собственным шоу в России

Известная украинская ведущая и исполнительница Регина Тодоренко, которая в последнее время ведет активную карьерную деятельность в России, рассказала о выходе собственного шоу на телеканале "Пятница".

Экс-ведущая тревел-шоу

Об этом звезда сообщила на своей странице в соцсети Instagram.

Как написала Тодоренко, к российскому шоу она со своей командой готовились девять месяцев. Всесте с тем ведущая подчеркнула, что к проекту она шла всю жизнь.

"Мой собственный самый лучший, родной, самый честный и смешной проект - Пятница с Региной. Когда говорю о своем шоу, хочется плакать! В общем, не буду разглагольствовать! В пятницу 29-го июня на fridaytv в 23:00 Смотрите prtshow! Присоединитесь?" – написала экс-ведущая тревел-шоу "Орел и Решка".

В свою очередь активные пользователи отметили, что им очень жаль, что знаменитая путешественница отдает свои таланты РФ.

Очень жаль, что отдаешь таланты страны, которая потеряла так много украинских жизней. Раньше ты очень нравилась как ведущая, теперь разочарование. Неужели деньги дороже совести?" – написала пользователь под ником kuropyatnikova.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Регина Тодоренко, работающая в Российской Федерации, замечена за поцелуем с певцом Владом Топаловым в популярном заведении с фаст-фудом.


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